Ещё
«Милан» и «Интер» сыграли вничью
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Милан» и «Интер» сыграли в ничью в миланском дерби 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Tuttosport
"Милан" сыграл вничью с "Интером" в матче 27-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 0:0, сообщает "Советский спорт".
"Черно-синие" продлили свою беспроигрышную серию до пяти матчей.
Игра была запланирована на 4 марта, однако руководство Серии А приняло решение перенести все матчи игрового дня из-за смерти капитана "Фиорентины" Давиде Астори.
По итогам тура, "Милан" остался на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе команды Дженнаро Гаттузо 51 балл. "Нерадзурри" занимают четвертую строчку в Серии А с 59 очком.
В следующем туре "черно-красные" примут на своем поле Сассуоло. Встреча состоится 8 апреля. Подопечные Лучано Спаллети сыграют на выезде с "Торино".
Италия. Серия А. 27-й тур. "Милан" (Милан) — "Интер" (Милан) — 0:0
Газета.Ru: последние новости
"Ливерпуль" принес извинения "Манчестер Сити" за атаку автобуса фанатами Президент "Урала": предложение Гинера убьет российский футбол Венгер назвал равными шансы "Арсенала" и ЦСКА на победу
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Англии атаковали автобус «Манчестер Сити»10
«Россию я выбрал сам»4
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Прайсу наложили 40 швов после нокаута от Поветкина
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку87
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение