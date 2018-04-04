«Милан» и «Интер» сыграли вничью

«Милан» и «Интер» сыграли в ничью в миланском дерби

"Милан" сыграл вничью с "Интером" в матче 27-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 0:0, сообщает "Советский спорт"

"Черно-синие" продлили свою беспроигрышную серию до пяти матчей.

Игра была запланирована на 4 марта, однако руководство Серии А приняло решение перенести все матчи игрового дня из-за смерти капитана "Фиорентины" Давиде Астори

По итогам тура, "Милан" остался на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе команды Дженнаро Гаттузо 51 балл. "Нерадзурри" занимают четвертую строчку в Серии А с 59 очком.

В следующем туре "черно-красные" примут на своем поле Сассуоло. Встреча состоится 8 апреля. Подопечные Лучано Спаллети сыграют на выезде с "Торино".

Италия. Серия А. 27-й тур. "Милан" (Милан) — "Интер" (Милан) — 0:0