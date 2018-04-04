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Роналду предложили играть с марсианами
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Роналду предложили играть с марсианами 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Гол нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду, забитый в ворота туринского «Ювентуса» ударом в падении через себя породил бурную реакцию пользователей соцсетей. Бывший игрок сливочных Альваро Арбелоа восхитился эпизодом и предложил португальцу сыграть против марсиан. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Теперь Криштиану может спокойно покинуть Землю и играть против марсиан. Здесь он уже все сделал», — написал Арбелоа.
Забитый Роналду мяч сравнивали с произведениями искусства.
Карикатурист Омар Момани предположил, что свои голом Роналду отправил 40-летнего вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона на пенсию.
Кто-то вспомнил о неудачном бюсте Роналду, установленном в аэропорту его родного острова Мадейра.
3 апреля «Реал» обыграл Ювентус в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 3:0. Роналду оформил дубль, еще один мяч забил защитник Марсело. Ответная встреча состоится 11 апреля.
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