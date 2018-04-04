Ибрагимович отказался от контракта на $100 млн

Ибрагимович ради «Гэлакси» отказался от контракта на 100 миллионов в Китае

Технический директор "Лос-Анджелес Гэлакси" Джован Кировски признался, что звал нападающего Златана Ибрагимовича в американский клуб, еще когда форвард выступал за "ПСЖ".

— Я встречался со Златаном шесть раз, в Париже и в Манчестере, — приводит SI.com слова Кировски. — Ради игры за нас он отклонил предложение из Китая, которое он получил после травмы колена. Если бы он согласился, он бы заработал в Поднебесной до 100 миллионов долларов. Четыре месяца назад он пообещал мне, что перейдет в наш клуб.

На прошлой неделе 36-летний швед дебютировал за "Гэлакси" в матче регулярного чемпионата MLS против ФК "Лос-Анджелес". Ибрагимович вышел на поле при счете 1:3, оформил дубль и принес победу своей команде.