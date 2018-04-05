От Смолова отказались в Англии

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов более не входит в сферу интересов клуба Английской премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед». Об этом сообщает Evening Standard.

«Вест Хэм Юнайтед» не стремится приобрести Смолова нынешним летом, несмотря на слухи о возможном трансфере, которые появились в январе. Вместо российского нападающего главный тренер лондонского клуба Дэвид Мойес рассматривает кандидатуру сербского нападающего «Ньюкасла» Александра Митровича , выступающего на правах аренды в «Фулхэме». Его также интересует одноклубник Митровича 27-летний шотландец Райан Фредерикс

29 марта сообщалось, что российский форвард близок к переходу в «Вест Хэм Юнайтед» и планирует завершить сделку до чемпионата мира в России. Среди претендентов на форварда также назывался французский «Марсель». Зимой по информации СМИ футболистом интересовался «Зенит»

Смолов защищает цвета «Краснодара» с сезона 2015/2016. В нынешнем розыгрыше Российской футбольной премьер-лиги нападающий забил 12 голов в 17 матчах. Смолов уже выступал за рубежом: будучи игроком московского «Динамо», он отправился в годичную аренду в голландский «Фейеноорд» в 2010 году, где забил всего один гол.