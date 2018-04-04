Ещё
Депутат Госдумы: против России ведется нечестная игра перед ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Депутат Госдумы: против России ведется нечестная игра перед ЧМ-2018 

Газета.Ru 4 апреля 2018
Фото: РИА Новости
Депутат Государственной думы России Сергей Кривоносов поделился мнением о заявлении правительства Австралии, которое обратилось к болельщикам, планирующим отправиться на чемпионат мира по футболу 2018 года, из-за обеспокоенности политической ситуацией в России. По его словам, поведение австралийцев является «недружественным».
"Это недружественное заявление. Правительство Австралии уже давно некорректно высказывается в адрес нашей страны. Считаю, что это не должно повлиять на решение болельщиков приехать. Мне кажется, уже во всем мире простые люди понимают, что ведется некая нечестная игра против России", — цитирует Кривоносова RT.
Он также отметил, что действия представителей власти Австралии является неуместным перед мундиалем в России.
"Настоящих ценителей футбола намного больше, чем тех, кто верит подобным обвинениям. Надеюсь, что австралийская памятка не повлияет на проведение турнира. Подобные рекомендации не красят руководство Австралии. Говорить о каких-то политических митингах вообще не уместно", — сказал Кривоносов.
Ранее власти австралийским болельщикам порекомендовали «дважды или трижды» обдумать свое решение о поездке в Россию. Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная Австралии сыграет в группе С с командами Франции, Перу и Дании.
Газета.Ru: последние новости
Банк России представил памятную купюру к чемпионату мира по футболу СМИ: террористы угрожают атаками во время финала Лиги чемпионов в Киеве Неймар останется в "ПСЖ"
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранцам дали странные советы на время ЧМ-201836
ФИФА решила судьбу российских футболистов67
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие104
Раскрыт секрет «пошлой» матрешки к ЧМ-2018
Названа причина гибели потерявших сознание парашютистов39
Видео
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:32
ЦБ представил новую банкноту
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:35
Кабаева оголилась на важном мероприятии
Летние виды спорта
00:12
Убил и выпил: спортсмена на BMW отправили в СИЗО
Летние виды спорта
00:33
«Настоящий кошмар»
Футбол
01:11
России пригрозили третьей мировой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
В график отключения воды вписали ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:46
Смертельный прыжок парашютистов попал на видео
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение