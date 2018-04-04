Депутат Госдумы: против России ведется нечестная игра перед ЧМ-2018

Депутат Государственной думы России Сергей Кривоносов поделился мнением о заявлении правительства Австралии, которое обратилось к болельщикам, планирующим отправиться на чемпионат мира по футболу 2018 года, из-за обеспокоенности политической ситуацией в России. По его словам, поведение австралийцев является «недружественным».

"Это недружественное заявление. Правительство Австралии уже давно некорректно высказывается в адрес нашей страны. Считаю, что это не должно повлиять на решение болельщиков приехать. Мне кажется, уже во всем мире простые люди понимают, что ведется некая нечестная игра против России", — цитирует Кривоносова RT.

Он также отметил, что действия представителей власти Австралии является неуместным перед мундиалем в России.

"Настоящих ценителей футбола намного больше, чем тех, кто верит подобным обвинениям. Надеюсь, что австралийская памятка не повлияет на проведение турнира. Подобные рекомендации не красят руководство Австралии. Говорить о каких-то политических митингах вообще не уместно", — сказал Кривоносов.

Ранее власти австралийским болельщикам порекомендовали «дважды или трижды» обдумать свое решение о поездке в Россию. Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная Австралии сыграет в группе С с командами Франции, Перу и Дании.