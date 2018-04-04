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Роналду оценил свой мяч в матче с «Ювентусом»
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Роналду оценил свой мяч через себя в матче с «Ювентусом» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду оценил свой забитый через себя мяч в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Ювентусом». Об этом сообщает «Советский спорт».
«Это был невероятный гол, возможно, самый красивый гол в моей карьере. Гол, который надолго останется в памяти, мой лучший гол. Я долго пытался его исполнить, сегодня это получилось.
Я был очень счастлив и рад за команду. Не ожидал, что забью этот гол. Давайте поговорим лучше об игре, мы забили три гола против отличной команды, я счастлив, очень счастлив. Это был отличный вечер», — цитирует Роналду As.
Он также установил рекорд, забив в десятом матче ЛЧ подряд.
«Я не знал о рекорде, пока вы мне не сказали. Я люблю играть в Лиге чемпионов, я счастлив. Это отличный результат, но нас все еще ждет второй матч дома. «Ювентус» — сложная команда», — добавил футболист.
Ранее удар Роналду оценил Златан Ибрагимович.
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