Ещё
В Англии атаковали автобус «Манчестер Сити»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Клубный автобус «Манчестер Сити» атаковали перед матчем с «Ливерпулем» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Болельщики "Ливерпуля" атаковали клубный автобус "Манчестер Сити" перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает Mirror.
Фанаты "красных" забросали автобус "горожан" бутылками, банками, а также пиротехническими изделиями в тот момент, когда он подъезжал к стадиону "Энфилд".
Отмечается, что болельщиков "Ливерпуля" предупредили о возможных санкциях по отношению к клубу. Похожее предупреждение они получили в мае 2016 года, когда английский клуб принимал испанский "Вильярреал" в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Тогда "красные" одержали победу со счетом 3:0 и вышли в финал турнира.
Матч "Ливерпуль" — "Манчестер Сити" проходит на "Энфилде". На данный момент счет не открыт.
Ответная игра состоится 10 апреля.
Газета.Ru: последние новости
Президент "Урала": предложение Гинера убьет российский футбол "Милан" и "Интер" сыграли в ничью в миланском дерби Соперник ЦСКА по Лиге Европы разгромил "Сток Сити" в матче АПЛ
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россию я выбрал сам»4
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Прайсу наложили 40 швов после нокаута от Поветкина
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку87
ЦСКА одержал волевую победу над СКА1
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение