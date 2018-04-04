В Англии атаковали автобус «Манчестер Сити»

Клубный автобус «Манчестер Сити» атаковали перед матчем с «Ливерпулем»

Болельщики "Ливерпуля" атаковали клубный автобус "Манчестер Сити" перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает Mirror.

Фанаты "красных" забросали автобус "горожан" бутылками, банками, а также пиротехническими изделиями в тот момент, когда он подъезжал к стадиону "Энфилд".

Отмечается, что болельщиков "Ливерпуля" предупредили о возможных санкциях по отношению к клубу. Похожее предупреждение они получили в мае 2016 года, когда английский клуб принимал испанский "Вильярреал" в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Тогда "красные" одержали победу со счетом 3:0 и вышли в финал турнира.

Матч "Ливерпуль" — "Манчестер Сити" проходит на "Энфилде". На данный момент счет не открыт.

Ответная игра состоится 10 апреля.