РФС призвал фанатов ЦСКА не поддаваться на провокации англичан

"Болельщики должны достойно себя вести, не лезть на рожон, не провоцировать на конфликты. Они должны беспокоиться о себе: если у них будут проблемы, в таких случаях их тяжело будет выручить", — сказал чиновник.

Также Маркин отметил, что "если люди поехали на футбол, то они должны идти именно смотреть матч, а не выяснять отношения или разминаться в боях. Тренироваться надо в спортивных залах, а не за границей".

Встреча "Арсенал" — ЦСКА состоится 5 апреля в Лондоне. Начало матча запланировано на 22:05 мск.