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РФС призвал фанатов ЦСКА не поддаваться на провокации
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РФС призвал фанатов ЦСКА не поддаваться на провокации англичан 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин призвал фанатов московского ЦСКА не поддаваться на провокации англичан во время матча 1/4 финала Лиги Европы с лондонским "Арсеналом", сообщает ТАСС.
"Болельщики должны достойно себя вести, не лезть на рожон, не провоцировать на конфликты. Они должны беспокоиться о себе: если у них будут проблемы, в таких случаях их тяжело будет выручить", — сказал чиновник.
Также Маркин отметил, что "если люди поехали на футбол, то они должны идти именно смотреть матч, а не выяснять отношения или разминаться в боях. Тренироваться надо в спортивных залах, а не за границей".
Встреча "Арсенал" — ЦСКА состоится 5 апреля в Лондоне. Начало матча запланировано на 22:05 мск.
"Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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