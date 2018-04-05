Самый дорогой игрок «Реала» намерен покинуть клуб

Самый дорогой футболист «Реала» намерен покинуть клуб из-за конфликта с Зиданом

По информации AS, отношения между наставником и футболистом ухудшились в связи с тем, что полузащитник получает мало игрового времени. Бэйл не появился на поле в последнем матче "сливочных" против туринского "Ювентуса" в 1/4 финала Лиги чемпионов.