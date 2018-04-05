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Самый дорогой игрок «Реала» намерен покинуть клуб
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Самый дорогой футболист «Реала» намерен покинуть клуб из-за конфликта с Зиданом 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл намерен уйти из "королевского клуба" из-за конфликта с главным тренером Зинедином Зиданом, сообщает "Советский спорт".
По информации AS, отношения между наставником и футболистом ухудшились в связи с тем, что полузащитник получает мало игрового времени. Бэйл не появился на поле в последнем матче "сливочных" против туринского "Ювентуса" в 1/4 финала Лиги чемпионов.
В сезоне-2017/18 валлиец сыграл за "Реал" в 30 встречах и записал на свой счет 14 голов и семь результативных передач. Он перешел в мадридский клуб 1 сентября 2013 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила около €100 млн  Ранее сообщалось, что одноклубник Бэйла Криштиану Роналду борется с полузащитником "Ливерпуля" Мохаммедом Салахом за звание лучшего в Лиге чемпионов.
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