Самый дорогой игрок «Реала» намерен покинуть клуб

Полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл намерен уйти из "королевского клуба" из-за конфликта с главным тренером Зинедином Зиданом, сообщает "Советский спорт".
По информации AS, отношения между наставником и футболистом ухудшились в связи с тем, что полузащитник получает мало игрового времени. Бэйл не появился на поле в последнем матче "сливочных" против туринского "Ювентуса" в 1/4 финала Лиги чемпионов.
В сезоне-2017/18 валлиец сыграл за "Реал" в 30 встречах и записал на свой счет 14 голов и семь результативных передач. Он перешел в мадридский клуб 1 сентября 2013 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила около €100 млн Ранее сообщалось, что одноклубник Бэйла Криштиану Роналду борется с полузащитником "Ливерпуля" Мохаммедом Салахом за звание лучшего в Лиге чемпионов.