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Назван основной претендент на пост тренера «Баварии»
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Ковач — главный претендент на пост главного тренера «Баварии» 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: eintracht.de
Главный тренер «Айнтрахта» Нико Ковач является основным претендентом на пост главного тренера «Баварии».
Об этом сообщает Bild, ссылаясь на собственные источники.
По данным издания, в контракте 46-летнего Ковача с «Айнтрахтом» есть опция выкупа, которой и планирует воспользоваться «Бавария».
Кроме того, в пользу Ковача могут сыграть его хорошие отношения со спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем.
Под руководством Ковача «Айнтрахт» идет на шестой позиции в Бундеслиге.
Напомним, Юпп Хайнкес покинет «Баварию» после окончания текущего сезона.
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