Назван основной претендент на пост тренера «Баварии»

Ковач — главный претендент на пост главного тренера «Баварии»

Главный тренер «Айнтрахта» Нико Ковач является основным претендентом на пост главного тренера «Баварии».

Об этом сообщает Bild, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, в контракте 46-летнего Ковача с «Айнтрахтом» есть опция выкупа, которой и планирует воспользоваться «Бавария».

Кроме того, в пользу Ковача могут сыграть его хорошие отношения со спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем.

Под руководством Ковача «Айнтрахт» идет на шестой позиции в Бундеслиге.

Напомним, Юпп Хайнкес покинет «Баварию» после окончания текущего сезона.