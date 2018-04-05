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«Аякс» переименует домашний стадион в честь Кройфа
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«Аякс» переименует домашний стадион в честь Кройфа 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: AP
Руководство голландского футбольного клуба "Аякс" объявило о переименовании домашнего стадиона "Амстердам Арена" в честь легендарного голландца, бывшего нападающего и тренера команды Йохана Кройфа, передает "Советский спорт".
По информации пресс-службы клуба, новым названием стадиона станет "Йохан Кройф Арена". Оно будет использоваться начиная с сезона-2018/19.
Также сообщается о том, что будет изменен логотип арены. Он будет представлен 25 апреля — в день 71-летия со дня рождения Кройфа.
Кройф скончался 24 марта 2016 года в возрасте 68 лет. В своей карьере он был игроком "Аякса" в период с 1964 по 1973 года и с 1981 по 1983 год. Также он возглавлял голландский клуб с 1986 по 1988 годы.
Ранее сообщалось, что "Барселона" почтила память Кройфа.
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