«Аякс» переименует домашний стадион в честь Кройфа

Руководство голландского футбольного клуба "Аякс" объявило о переименовании домашнего стадиона "Амстердам Арена" в честь легендарного голландца, бывшего нападающего и тренера команды Йохана Кройфа , передает "Советский спорт"

По информации пресс-службы клуба, новым названием стадиона станет "Йохан Кройф Арена". Оно будет использоваться начиная с сезона-2018/19.

Также сообщается о том, что будет изменен логотип арены. Он будет представлен 25 апреля — в день 71-летия со дня рождения Кройфа.

Кройф скончался 24 марта 2016 года в возрасте 68 лет. В своей карьере он был игроком "Аякса" в период с 1964 по 1973 года и с 1981 по 1983 год. Также он возглавлял голландский клуб с 1986 по 1988 годы.

Ранее сообщалось, что "Барселона" почтила память Кройфа.