Фанаты «Арсенала» захотели футболиста ЦСКА

Болельщики лондонского «Арсенала», который дома крупно переиграл московский ЦСКА со счетом 4:1, высоко оценили игру полузащитника гостей Александра Головина и выразили желание увидеть его в составе своего клуба. Фанаты лондонцев поделились своим мнением в Twitter.

«Головин — классный игрок. Мы выходили на него летом. Был бы счастлив видеть его в "Арсенале"», — написал пользователь Hussain.

«Арсенал, подпишите Головина, спасибо!», — попросил пользователь Torvinho.

«Надо покупать Головина, "Арсенал"», — поделился своим мнением пользователь Rizal Karkasuto.

В первом матче четвертьфинала Лиги Европы ЦСКА уступили «Арсеналу» со счетом 1:4. По два гола в составе хозяев забили Александр Ляказетт и Аарон Рэмзи. Головин стал автором единственного гола армейцев в матче.

В декабре 2017 года сообщалось об интересе к Головину со стороны другого клуба из Лондона — «Челси». Британские СМИ указывали, что одним из вариантов сделки с ЦСКА был обмен 21-летнего игрока сборной России на полузащитника Сеска Фабрегаса.

Головин находится в системе армейского клуба с 2012 года. С 2015 полузащитник выступает в составе первой команды. В нынешнем сезоне Головин провел 36 матчей и забил шесть голов во всех турнирах. Он также выступает в составе сборной России.