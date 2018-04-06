Витсель поделился впечатлениями о России

Аксель Витсель: «Самые лучшие впечатления от пребывания в России? Быть чемпионами»

Полузащитник "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Аксель Витсель в интервью Sputnik рассказал, что выступая за "Зенит" , приобрел грандиозный жизненный и профессиональный опыт. Он отметил, что если и вернется в Россию, то только в санкт-петербургский клуб.

Напомним, Витсель играл за "Зенит" с 2012 по 2017-й год и стал чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем национального Суперкубка.

— Вы провели в России почти пять лет. Это довольно долго. Вы скучаете?

— В Россию я приехал из Португалии. И к местному климату, холоду пришлось привыкать, — сказал Витсель. — Когда мы играли в минус 15, для меня это было очень сложно. Во всем остальном — все как в Европе. В России я провел 4,5 года — это грандиозный жизненный и профессиональный опыт. Думаю, что мы провели хорошую работу в "Зените", одном из крупнейших футбольных клубов России. В команду мы пришли вместе с Халком и, конечно же, хотели как можно больше побед. Мне кажется, мы могли бы сделать даже больше, чем сделали, хотя в итоге все же стали чемпионами.

— Какие самые лучшие впечатления остались у вас от пребывания в России?

— Быть чемпионами. Когда ты садишься в автобус и колесишь по всему городу, а потом afterparty — это было здорово.

— Столкнулись ли вы с проявлением расизма в России за время вашего пребывания?

— Я слышал много историй. Но если честно, за все 4,5 года какого-то открытого проявления агрессии не встречал. Пару раз во время игры у нас возникали проблемы, но это нельзя назвать расизмом. Это происходит везде — и в Испании, и в Великобритании. Я не согласен с тем, когда говорят, что в России есть расизм

— Планируете ли вы вернуться в Россию?

— Если мне предстоит когда-нибудь вернуться в Россию, то это будет только "Зенит", никакой другой клуб.