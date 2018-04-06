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Витсель поделился впечатлениями о России
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Аксель Витсель: «Самые лучшие впечатления от пребывания в России? Быть чемпионами» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Аксель Витсель в интервью Sputnik рассказал, что выступая за "Зенит", приобрел грандиозный жизненный и профессиональный опыт. Он отметил, что если и вернется в Россию, то только в санкт-петербургский клуб.
Напомним, Витсель играл за "Зенит" с 2012 по 2017-й год и стал чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем национального Суперкубка.
— Вы провели в России почти пять лет. Это довольно долго. Вы скучаете?
— В Россию я приехал из Португалии. И к местному климату, холоду пришлось привыкать, — сказал Витсель. — Когда мы играли в минус 15, для меня это было очень сложно. Во всем остальном — все как в Европе. В России я провел 4,5 года — это грандиозный жизненный и профессиональный опыт. Думаю, что мы провели хорошую работу в "Зените", одном из крупнейших футбольных клубов России. В команду мы пришли вместе с Халком и, конечно же, хотели как можно больше побед. Мне кажется, мы могли бы сделать даже больше, чем сделали, хотя в итоге все же стали чемпионами.
— Какие самые лучшие впечатления остались у вас от пребывания в России?
— Быть чемпионами. Когда ты садишься в автобус и колесишь по всему городу, а потом afterparty — это было здорово.
— Столкнулись ли вы с проявлением расизма в России за время вашего пребывания?
— Я слышал много историй. Но если честно, за все 4,5 года какого-то открытого проявления агрессии не встречал. Пару раз во время игры у нас возникали проблемы, но это нельзя назвать расизмом. Это происходит везде — и в Испании, и в Великобритании. Я не согласен с тем, когда говорят, что в России есть расизм
— Планируете ли вы вернуться в Россию?
— Если мне предстоит когда-нибудь вернуться в Россию, то это будет только "Зенит", никакой другой клуб.
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