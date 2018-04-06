ФФУ: УЕФА открыл дело против «Ромы» из-за флага ДНР на матче Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело против итальянской "Ромы" в связи с демонстрацией на трибунах символики самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) во время матча Лиги чемпионов с донецким "Шахтером", сообщила пресс-служба Федерации футбола Украины (ФФУ) со ссылкой на официальное письмо УЕФА.

Флаг ДНР появился на трибуне в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который прошел в Риме 13 марта. После этого ФФУ обратилась к УЕФА и организации "Футбол против расизма в Европе" (FARE) с просьбой запретить на матчах флаги самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

"Инспектор по дисциплинарным и этическим вопросам УЕФА начал дело против ФК "Рома" за появление на трибунах стадиона команды символики так называемой "ДНР", — говорится в сообщении ФФУ.

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит этот вопрос 31 мая.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.