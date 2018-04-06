Симферопольский Новацентр впервые поборется за титул чемпиона России

Осталось совсем немного времени, до самого главного старта в 2018 году — 7 и 8 апреля состоится IV Чемпионат России по мини-футболу среди корпоративных команд.

Традиционно турнир примет мини-футбольная база в СК «Аквариум», в Крокус-Экспо.

Организаторами соревнований являются: АМФР, РФС и Корпоративная Лига.

Вновь турнир соберет лучшие команды из разных городов России! В разные годы на турнире выступали команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего-Новгорода, Мирного, Уфы, Ямала и других городов!

9 лучших команд сразятся за главный трофей! Матчи пройдут 7 и 8 апреля. Первый день — групповой этап, второй — плей-офф!

Среди участников действующий Чемпион и обладатель Кубка России — Интер РАО ЕЭС , самая титулованная команда всероссийских соревнований! В этот раз на Чемпионат со своей шумной группой поддержки приедут победители Кубка Корпоративной Лиги в Крыму — Симферопольский Новацентр!

Конкуренцию им составят московские команды, которые выступают в длительном Чемпионате Корпоративной Лиги и в полную силу готовы сразиться за титул Чемпиона России!

предоставлено организаторами

Приходи поддержать команды и посмотреть красивый футбол! Стоит отметить, что все матчи мы сможем увидеть не только на трибунах, но и в режиме онлайн! Все ссылки будут доступны на сайтах Корпоративной Лиги и Ассоциации мини-футбола России.

Ждем! А ты готов к главному мини-футбольному корпоративному турниру?