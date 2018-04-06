Ещё
Симферопольский Новацентр впервые поборется за титул чемпиона России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Симферопольский Новацентр впервые поборется за титул чемпиона России 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: предоставлено организаторами
Осталось совсем немного времени, до самого главного старта в 2018 году — 7 и 8 апреля состоится IV Чемпионат России по мини-футболу среди корпоративных команд.
Традиционно турнир примет мини-футбольная база в СК «Аквариум», в Крокус-Экспо.
Организаторами соревнований являются: АМФР, РФС и Корпоративная Лига.
Вновь турнир соберет лучшие команды из разных городов России! В разные годы на турнире выступали команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего-Новгорода, Мирного, Уфы, Ямала и других городов!
9 лучших команд сразятся за главный трофей! Матчи пройдут 7 и 8 апреля. Первый день — групповой этап, второй — плей-офф!
Среди участников действующий Чемпион и обладатель Кубка России — Интер РАО ЕЭС, самая титулованная команда всероссийских соревнований! В этот раз на Чемпионат со своей шумной группой поддержки приедут победители Кубка Корпоративной Лиги в Крыму — Симферопольский Новацентр!
Конкуренцию им составят московские команды, которые выступают в длительном Чемпионате Корпоративной Лиги и в полную силу готовы сразиться за титул Чемпиона России!
предоставлено организаторами
Приходи поддержать команды и посмотреть красивый футбол! Стоит отметить, что все матчи мы сможем увидеть не только на трибунах, но и в режиме онлайн! Все ссылки будут доступны на сайтах Корпоративной Лиги и Ассоциации мини-футбола России.
Ждем! А ты готов к главному мини-футбольному корпоративному турниру?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер легенда «Челси»5
Нападение на Нурмагомедова попало на видео3
Ягудин с женой попали в больницу19
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»314
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»90
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение