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К ЧМ‑2018 Истра готовит две тренировочные базы для сборных Франции и Бельгии
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К ЧМ‑2018 Истра готовит две тренировочные базы для сборных Франции и Бельгии 

РИАМО 6 апреля 2018
Фото: РИАМО
Подмосковный городской округ Истра в период чемпионата мира по футболу примет сборные Франции и Бельгии, для которых к концу апреля в муниципалитете подготовят две тренировочные базы, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
Истра готовит к чемпионату мира по футболу два спортивных объекта: тренировочную базу «Глебовец» в поселке Глебовский для сборной Франции и тренировочную базу «Гучково» в городе Дедовске для команды Бельгии. Работа по формированию баз находится в стадии завершения.
«На текущий момент фактическая готовность тренировочных баз высокая, планируем сдать оба объекта к 28 апреля. Тогда же будут проведены все внутренние работы, включая размещение немонтируемого оборудования», — сказал руководитель администрации муниципалитета Андрей Дунаев.
Он добавил, что в Истре создан специальный местный штаб, который координирует и полностью курирует всю подготовку городского округа к чемпионату.
Общая проектная стоимость реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Гучково» на сегодня составляет 127 миллионов рублей. Кроме того, по просьбе бельгийской стороны на территории спортивного объекта обустроят дополнительное футбольное поле.
Общая проектная стоимость реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Глебовец» составляет 116 миллионов рублей. В непосредственной близости от стадиона по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева строится ФОК с плавательным бассейном, работы по которому планируется завершить в июне.
Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
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