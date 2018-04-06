Тренер сборной Армении подал в отставку

Артур Петросян покинул пост главного тренера сборной Армении по футболу

Артур Петросян ушел в отставку с поста главного тренера сборной Армении по футболу, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Армении (ФФА).

Отмечается, что такое решение было принято по итогам состоявшейся в пятницу в штаб-квартире ФФА встречи Петросяна с президентом федерации Рубеном Айрапетяном

"Петросян представил свои подходы и аргументы, связанные с ситуацией в сборной. Было отмечено, что для подготовки к Лиге наций УЕФА осталось мало времени, а национальной сборной нужны перемены. Петросян подал прошение об отставке, которое было принято президентом ФФА", — говорится в сообщении.

Сборная Армении не смогла квалифицироваться на чемпионат мира-2018 в России, заняв в отборочной группе предпоследнее место. В двух последних товарищеских встречах, прошедших в марте, армянские футболисты сыграли вничью с эстонцами (0:0) и проиграли с минимальным счетом команде Литвы — 0:1. В Лиге наций сборной Армении, выступающей в дивизионе D, осенью предстоит сыграть в группе с командами Македонии, Гибралтара и Лихтенштейна.

Петросян возглавлял национальную сборную Армении с 2016 года. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшие дни.

Лига наций — новый турнир УЕФА, который призван заменить для сборных большую часть товарищеских встреч матчами турнирного значения. 55 национальных команд-участниц разделяются на четыре дивизиона в соответствии с их позицией в рейтинге сборных УЕФА. Групповой турнир первого в истории розыгрыша Лиги наций пройдет осенью 2018 года, финальный этап — летом 2019 года. В стыковых матчах Лиги наций, в которых сыграют 16 победителей групп турнира, будут разыгрываться четыре путевки в финальный турнир Евро-2020.