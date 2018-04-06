Защитник «Спартака» Ещенко выбыл на две недели из-за травмы

По информации официального сайта команды, у футболиста диагностирован микронадрыв приводящей группы мышц левого бедра, который он получил во время четвертьфинального матча "Спартака" с самарскими "Крыльями Советов".

Таким образом, игрок с большой вероятностью пропустит встречи с "Анжи" в 25-м туре российской Премьер-Лиги и с "Уралом" в 26-м туре. Маловероятно участие Ещенко в полуфинальном матче Кубка России с "Тосно", который состоится 18 апреля.