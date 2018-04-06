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Ещенко выбыл на две недели из-за травмы
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Защитник «Спартака» Ещенко выбыл на две недели из-за травмы 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко выбыл на две недели из-за травмы. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации официального сайта команды, у футболиста диагностирован микронадрыв приводящей группы мышц левого бедра, который он получил во время четвертьфинального матча "Спартака" с самарскими "Крыльями Советов".
Таким образом, игрок с большой вероятностью пропустит встречи с "Анжи" в 25-м туре российской Премьер-Лиги и с "Уралом" в 26-м туре. Маловероятно участие Ещенко в полуфинальном матче Кубка России с "Тосно", который состоится 18 апреля.
Ранее тренер "Крыльев Советов" и бывший игрок красно-белых Андрей Тихонов пожелал "Спартаку" победы в Кубке России
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