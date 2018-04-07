СМИ: Головин может перейти в «Ньюкасл»

Как сообщает HITC, в английском клубе высоко оценивают технические характеристики 21-летнего игрока. В тренерском штабе «Ньюкасла» уверены, что Головин идеально впишется в модель игры команды.

Отмечается, что ЦСКА установил ценник на полузащитника в размере 10 миллионов фунтов стерлингов. Данная сумма устраивает руководство «сорок». Также сообщается, что «Арсенал» стал еще более пристально следить за Головиным после первого матча ¼ финала Лиги Европы против ЦСКА (4:1).

В нынешнем сезоне Головин провел за ЦСКА 35 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. «Ньюкасл» занимает 12-е место в чемпионате Англии с 35 очками.