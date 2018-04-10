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Промес признан MVP 25-го тура РФПЛ
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Промес признан MVP 25-го тура РФПЛ 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес признан MVP 25-го тура российской Премьер-Лиги. Второе место занял хавбек «Динамо» Александр Ташаев, третье — игрок «Краснодара» Олег Шатов.
По итогам опроса постоянного жюри из экспертов и журналистов Промес набрал 11 баллов. Читатели портала в обоих голосованиях («ВКонтакте» и на странице проекта) определили голландца на первое место, добавив ему ещё 6 очков. В сумме он набрал 17 баллов, Ташаев — 13, Шатов — 11.
На звание MVP 25-го тура РФПЛ также претендовали: Павел Погребняк («Тосно»), Ивелин Попов («Рубин»), Сердар Азмун («Рубин») и Джефферсон Фарфан («Локомотив»).
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