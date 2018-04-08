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Шатов объяснил слезы во время матча
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Шатов объяснил слезы во время матча 

Рамблер 16 часов назад
Фото: fc-zenit.ru
Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Олег Шатов рассказал, почему расплакался на матче 25-го тура чемпионата России против «Зенита» (2:1), сообщает «Спорт-Экспресс».
Шатову удалось открыть счет, в какой-то момент он получил повреждение, но считал необходимым продолжить игру. Однако ближе к 78-й минуте все же попросил замену и уступил место на поле Роману Шишкину.
«Я принял решение, что мне лучше замениться. Вышел свежий игрок, и он выложился на сто процентов. К сожалению, я был на последнем издыхании», — сказал он.
После замены футболист, покинув поле, вытирал слезы. Болельщики, увидев это, решили, что с ним произошло что-то серьезное.
«Это эмоции. Потому что всегда, когда сталкиваешься с какой-то на твой взгляд несправедливостью и когда ты начинаешь доказывать сам себе, своим родным, своим близким, ты проходишь эту ситуацию с высоко поднятой головой, и только тогда настоящие искренние эмоции. Я плакал не потому, что забил "Зениту" или что мы выиграли, а то, что я нашел в себе силы и доказал самому себе, что я еще могу играть в футбол», — прокомментировал ситуацию спортсмен.
 Ещё 13 источников 
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