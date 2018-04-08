Шатов объяснил слезы во время матча

Шатову удалось открыть счет, в какой-то момент он получил повреждение, но считал необходимым продолжить игру. Однако ближе к 78-й минуте все же попросил замену и уступил место на поле Роману Шишкину

«Я принял решение, что мне лучше замениться. Вышел свежий игрок, и он выложился на сто процентов. К сожалению, я был на последнем издыхании», — сказал он.

После замены футболист, покинув поле, вытирал слезы. Болельщики, увидев это, решили, что с ним произошло что-то серьезное.