«Бавария» досрочно оформила чемпионский титул

"Бавария" готова решить все вопросы по чемпионскому титулу лично. Уже сегодня мюнхенцы могли стать 28-ми кратными чемпионами Германии. Поражение от "РБ Лейпцига" два тура назад взбодрило мюнхенский коллектив. Пробуждение "Баварии" оказалось не на руку дортмундской "Боруссии", которая испытала на себе всю мощь Мюллера, Левандовски, Рибери и их партнёров, находящихся в отменной форме и запредельном настрое.

Протокол игры

Аугсбург

Бавария

(1:0) Зюле Никлас 18'

32' Толиссо Корентин (1:1)

38' Родригес Хамес (1:2)

62' Роббен Арьен (1:3)

87' Вагнер Сандро (1:4)

Запасные: Качар Гойко • Хеллер Марсель • Луте Андреас • Паркер Шон

07 апреля. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).

На неделе подопечные Юппа Хайнкеса вышли на игру Лиги Чемпионов против "Севильи" в расслабленных кондициях. Это признали после матча и сами игроки. Однако баварцам удалось исправить положение, одержав победу в гостевой встрече 2:1. Поэтому сегодня мюнхенцы должны были набрать три очка, отпраздновать чемпионский титул и полностью сосредоточиться на Лиге Чемпионов.

На деле всё пошло не по традиционному сценарию для "Баварии". Не прошло и пяти минут, как Франциско Каиби вошёл в чужую штрафную площадь и пробил в дальний угол, но в створ ворот не попал. Звонок прозвенел для мюнхенцев на 18-й минуте, когда Филипп Макс угодил в штангу гостей. А через один оборот секундной стрелки Боатенг потерял игровой снаряд, Кордова не сумел обыграть Ульрайха, но мяч от ноги голкипера отскочил в грудь Зюле и влетел в ворота. Пропущенный мяч заставил "Баварию" увеличить темп в матче. В итоге, за четверть часа до конца тайма Толиссо откликнулся на прострел Киммиха и сравнял счёт. Вперёд "Бавария" вышла усилиями Хамеса Родригеса. Отметим, что начал голевую атаку Киммих, а голевую передачу на свой счёт записал Бернат.

До перерыва Вагнер после паса Роббена мог решить исход встречи, но пробил чуть выше перекладины. В середине второго тайма голландец сам снял напряжение в матче, пробив из-за пределов штрафной площади точно в ворота соперника. Роббен мог оформить и дубль, но Хитц спас свою команду. В итоге, "Бавария" уверенно довела встречу до победы и официально оформила чемпионский титул!