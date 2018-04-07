«Я не заинтересован в деньгах „Зенита“

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после поражения от «Краснодара» посетовал на слабую игру своих нападающих, а представители противоположного лагеря признали долю везения в итоговом результате. Первый гол «быков» провел Олег Шатов , который принадлежит питерцам и заплатил неустойку в размере 10 млн рублей за право сыграть против своей команды. Сине-бело-голубой гранд российского футбола после четвертого поражения в чемпионате откатился на пятую строчку в турнирной таблице.

Санкт-Петербургский «Зенит» потерпел четвертое поражение в чемпионате России-2017/18, уступив на своем поле «Краснодару» (1:2), который обошел поверженного соперника в таблице, поднявшись на четвертое место с 44 набранными очками (у подопечных Роберто Манчини осталось 42).

Счет в этой игре в середине первого тайма открыл Олег Шатов, который принадлежит «Зениту», а в стане «быков» находится на правах аренды. Вскоре хозяева ответили голом Александра Ерохина : в свою очередь, он имеет опыт выступлений за «Краснодар».

Ничья сохранялась до последних минут, пока гости в процессе затяжной атаки из 18 передач не вывели на ударную позицию Виктора Классона . Швед при помощи небольшого рикошета поразил дальний угол ворот Андрея Лунева

Дебют 34-летнего нового главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева получился на редкость успешным.

«Мы всегда ждем победы. Было много эмоций, не все их выплеснули, — заявил специалист в эфире канала «Наш футбол». — После второго забитого мяча понимал, что «Зенит» еще может перевернуть игру. Первый тайм мы, можно сказать, провалили. Было много брака в простых ситуациях. «Обрезы» в центре поля. После перерыва стали меньше играть поперек. Значительно улучшили контроль мяча, начали появляться опасные моменты. Юношеский азарт мы показали, что радует. С другой стороны, в концовках надо действовать более уверенно.

Как меня приняли в команде? Это превзошло все мои ожидания. Травма Шатова? У него проблемы с четырехглавой мышцей. Забилась, скорее всего. Но ничего страшного в таком повреждении нет».

Манчини в послематчевом комментарии посетовал на слабую игру своих нападающих.

«Чтобы выигрывать матчи, в футболе нужно забивать, — сказал очевидное итальянский специалист. — К сожалению, нам это не удалось. У нас во втором тайме было четыре-пять стопроцентных моментов. Не использовали… Жаль.

В большинстве матчей у нас линия нападения фактически отсутствует. Не можем сделать два-три удачных паса подряд. Не держался мяч, не было атакующей игры как таковой.

Записка, переданная Леандро Паредесу ? Речь шла о простой смене позиций на поле.

С такой игрой нам не светит ни победа в чемпионате, ни даже зона Лиги чемпионов. Просто потому, что наши нападающие не забивают. Веками не забивают, и пока не начнут, выигрывать мы не станем».

На пресс-конференции Манчини развил свою мысль, высказав предположение о том, что «на перерыв „Зенит“ должен был уходить со счетом 3:0 или 4:0».

«Заболотному, как и Себастьяну Дриусси, и Эмилиано Ригони — очень тяжело. Они все еще играют на низком уровне. Антону тем более непросто, поскольку он перешел в команду более высокого уровня. Очень разочарован Дриусси и Ригони. Эмилиано — в большей степени, Себастьяном — в меньшей. Все-таки Дриусси более молодой игрок. Разочарован нашей линией атаки, поскольку защитники забивают больше».

По слухам, которые подтверждает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, Манчини получил предметное приглашение от своей национальной сборной, и в воскресенье проведет переговоры с представителями футбольной федерации. Не исключено, его уход из «Зенита» состоится раньше, чем наступит конец сезона.

Сам тренер, впрочем, такую перспективу пока опровергает.

«Я совершенно не заинтересован в деньгах или неустойке от «Зенита», — заявил Манчини. — Что касается игроков, то я пытаюсь сделать команду, несмотря ни на что.

Главное, чтобы меня слушали, тогда я буду продолжать делать команду топ-уровня. Я всегда боролся и буду бороться до конца.

Проблемы «Зенита» в нескольких факторах: мы потеряли огромное количество футболистов из-за травм — это Александр Кокорин , Эммануэль Маммана и Далер Кузяев , который не может играть в полную силу».

Один из лидеров питерской команды Бранислав Иванович согласился со своим наставником: отказываться от дальнейшей борьбы ни в коем случае нельзя.

«Игра была тяжелой психологически, поскольку команды в таблице разделяло одно очко, — приводит слова защитника официальный сайт «Зенита». — При счете 0:0 мы не использовали свои моменты, потом игра поменялась. Было непросто, боролись до конца, но в итоге еще раз пропустили.

Проиграли этот матч, но ничего, должны подготовиться и выиграть следующий. У нас еще есть шансы.

Конечно, очень тяжело после такого матча. Тренер поговорил с нами, сказал, что думает об игре. Продолжаем дальше. Посмотрим, что и как будет».

По мнению Заболотного, ответственность за результат лежит только на футболистах клуба.

«Я буду слабо выглядеть, если сошлюсь на невезение, да? Значит, я так не буду говорить. Мы проиграли, все, — констатировал форвард. — Был ли пенальти в эпизоде с моим падением? На усмотрение судьи. Я не могу сделать его работу. Контакт там был… Давно не забиваю? Случаются неудачные серии, что-то может не получаться, но когда-то они заканчиваются. У всей команды есть легкий кризис, это очевидно, но уверен, что он скоро закончится. Нужно его перебороть».

Автор победного гола Классон не стал скрывать: по его мнению, «Краснодару» немного повезло.

«Игра сложилась для нас хорошо, — цитирует шведа «Р-Спорт». — Нам немного повезло, что первый тайм закончился со счетом 1:1, потому что у нас было много ошибок. Во втором тайме мы сыграли лучше, и я считаю, что итоговый счет мы заслужили.

У «Зенита» было несомненное преимущество в первом тайме, но во втором мы начали играть лучше, контролировали мяч и создали много моментов.

Шатов общаться с журналистами не стал, бросив лишь пару слов о том, что с самочувствием у него «все отлично».