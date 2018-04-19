«Манчестер Сити» заплатит «Уфе» за чемпионский титул 

Футбольный клуб "Уфа" получит бонусы за чемпионский титул "Манчестер Юнайтед", за который выступает бывший игрок российской команды Александр Зинченко, передает газета "Известия" со ссылкой на источник из близкого окружения украинского полузащитника.
"Александр переходил в "Манчестер Сити" совсем молодым футболистом и по меркам английского футбола за него были заплачены не очень большие деньги. Хотя для "Уфы" на тот момент это был весьма солидный трансфер.
Тем не менее во время оформления сделки в договоре были также указаны несколько пунктов о выплате бонусов башкирскому клубу за достижения игрока в составе "Сити".
Одним из таких достижений стало завоевание чемпионского титула в АПЛ. Речь идет не об огромных деньгах, но эти средства будут явно не лишними для команды", — заявил источник.
Ранее Зинченко рассказал о разнице в менталитете между футболистами Западной и Восточной Европы.