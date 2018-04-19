«Манчестер Сити» заплатит «Уфе» за чемпионский титул

"Александр переходил в "Манчестер Сити" совсем молодым футболистом и по меркам английского футбола за него были заплачены не очень большие деньги. Хотя для "Уфы" на тот момент это был весьма солидный трансфер.

Тем не менее во время оформления сделки в договоре были также указаны несколько пунктов о выплате бонусов башкирскому клубу за достижения игрока в составе "Сити".

Одним из таких достижений стало завоевание чемпионского титула в АПЛ. Речь идет не об огромных деньгах, но эти средства будут явно не лишними для команды", — заявил источник.

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