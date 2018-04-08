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Кэмпбелл: Игнашевич и братья Березуцкие могли бы принести пользу сборной РФ на ЧМ-2018
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Кэмпбелл: Игнашевич и братья Березуцкие могли бы принести пользу сборной РФ на ЧМ-2018 

ТАСС 8 апреля 2018
Фото: ТАСС
ВОЛГОГРАД, 8 апреля. /ТАСС/. Защитники ЦСКА Сергей Игнашевич, Алексей и Василий Березуцкие могли бы принести пользу сборной России по футболу на чемпионате мира 2018 года. Такое мнение высказал ТАСС бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл.
В феврале, после того как тяжелые травмы получили основные центральные защитники сборной Георгий Джикия и Виктор Васин, главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что рассматривает вариант вызова в команду братьев Березуцких. Однако позднее 35-летние защитники заявили о завершении выступлений за сборную. Прошлым летом о завершении карьеры в команде объявил 38-летний Сергей Игнашевич.
"После матча «Арсенал» — ЦСКА на этой неделе я слышал разговоры, что им на троих больше 100 лет. Но это ничего не значит, эта цифра говорит лишь об их опыте. Если у команды есть четкий игровой план, такие футболисты могут помочь выиграть простым подсказом на поле", — сказал Кэмпбелл.
"Я знаю, что у сборной России есть проблемы с центральными защитниками. В этой связи опытные игроки могли бы добавить вариативности, а также помочь тренеру поддерживать правильную атмосферу в коллективе", — добавил Кэмпбелл.
Головин — умница!
Возвращаясь к первому матчу 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» — ЦСКА (4:1), Кэмпбелл отметил полузащитника Александра Головина. «Головин — умница! Он способен вытащить для команды ту или иную игру на чемпионате мира», — сказал Кэмпбелл.
"Вообще сборной России необходимо четко определиться с планом на турнир — играть в атаку, от обороны или сделать ставку на атлетичный футбол", — добавил англичанин.
Сборная России на чемпионате мира сыграет в одной группе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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