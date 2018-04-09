Вернблум получил подарок от Проворова

Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Понтус Вернблум получил в подарок игровой свитер от российского хоккеиста "Филадельфии Флайерз" Ивана Проворова. Об этом сообщает газета "Известия".
"Большое спасибо за подарок, будущий обладатель "Норрис трофи", — написал Вернблум у себя в инстаграме.
Отмечается, что футболист является болельщиком "Филадельфии".
Ранее "Филадельфия Флайерз" на своем льду одержал разгромную победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ.