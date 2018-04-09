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Гончаренко оценил игру Акинфеева и Головина
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Гончаренко оценил игру Акинфеева и Головина в мартовских матчах 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко оценил игру голкипера Игоря Акинфеева и полузащитника Александра Головина в мартовских матчах. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Мне кажется, Акинфеева даже не стоит отмечать. Он просто играет на своем уровне, часто нас выручает. Уровень этот — высочайший.
От Головина же такой игры ждем в каждом матче, мы постоянно говорим с ним об этом", — цитирует Гончаренко пресс-служба команды.
Он также отметил, что после возвращения в команду нападающий Ахмед Муса не всегда успевал вовремя принимать правильные решения.
"Когда у футболиста на протяжении долгого времени нет регулярной игровой практики, он начинает опаздывать с принятием решений. Поэтому первое время Муса не всегда успевал сделать то, что было необходимо. С течением времени он постепенно набрал тонус, у него появились моменты", — добавил главный тренер.
ЦСКА в матче 25-го тура встретится с московским "Динамо". Встреча состоится 9 апреля на стадионе "ВЭБ Арена". Начало в 19:30.
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