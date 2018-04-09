Гончаренко оценил игру Акинфеева и Головина в мартовских матчах

ЦСКА в матче 25-го тура встретится с московским "Динамо". Встреча состоится 9 апреля на стадионе "ВЭБ Арена". Начало в 19:30.

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