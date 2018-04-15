«Спартак» уступил «Уралу» в матче Премьер-лиги

В матче 26-го тура российской Премьер-Лиги в Екатеринбурге «Спартак» проиграл «Уралу» со счётом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась в пользу хозяев. «Урал» одержал первую победу на реконструированной к ЧМ-2018 арене, сообщает «Чемпионат»

Счет на 37-й минуте встречи открыл Эрик Бикфалви , забив гол в ворота «Спартака». На 88-й минуте Отман Эль-Кабир удвоил это преимущество. В итоге за шесть добавленных минут гол «Уралу» из-за штрафной забил Квинси Промес.

Для «Спартака» это первое поражение в чемпионате с августа прошлого года. Команда на втором месте в таблице, на первом месте «Локомотив».