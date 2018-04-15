Ещё
«Спартак» уступил «Уралу» в матче Премьер-лиги
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Спартак» уступил «Уралу» в матче Премьер-лиги 

Рамблер 8 часов назад
Фото: РИА Новости
В матче 26-го тура российской Премьер-Лиги в Екатеринбурге «Спартак» проиграл «Уралу» со счётом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась в пользу хозяев. «Урал» одержал первую победу на реконструированной к ЧМ-2018 арене, сообщает «Чемпионат».
Счет на 37-й минуте встречи открыл Эрик Бикфалви, забив гол в ворота «Спартака». На 88-й минуте Отман Эль-Кабир удвоил это преимущество. В итоге за шесть добавленных минут гол «Уралу» из-за штрафной забил Квинси Промес.
Для «Спартака» это первое поражение в чемпионате с августа прошлого года. Команда на втором месте в таблице, на первом месте «Локомотив».
 Ещё 30 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла12
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Смолов показал фото бутсы после предупреждения1
Бывший тренер Ана обвиняется в коррупции
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение