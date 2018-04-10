«Тоттенхэм» подал апелляцию на гол Кейна

«Тоттенхэм» попросил АПЛ переписать гол Эриксена в ворота «Стока» на Кейна

Как сообщает Sky Sport, такая просьба клуба основана на пересмотре эпизода с множества ракурсов, на которых видно, что после удара Эриксена со штрафного Кейн коснулся мяча плечом, прежде чем тот залетел в ворота «Стока».

В нынешнем сезоне АПЛ на счету Кейна 24 гола в 31 матче. В активе Эриксена 10 голов за такое же количество игр.

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