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«Тоттенхэм» подал апелляцию на гол Кейна
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«Тоттенхэм» попросил АПЛ переписать гол Эриксена в ворота «Стока» на Кейна 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
«Тоттенхэм Хотспур» обратился к руководству Английской премьер-лиги (АПЛ) с просьбой прееписать второй гол Кристиана Эриксена в ворота «Сток Сити» на Харри Кейна.
Как сообщает Sky Sport, такая просьба клуба основана на пересмотре эпизода с множества ракурсов, на которых видно, что после удара Эриксена со штрафного Кейн коснулся мяча плечом, прежде чем тот залетел в ворота «Стока».
В нынешнем сезоне АПЛ на счету Кейна 24 гола в 31 матче. В активе Эриксена 10 голов за такое же количество игр.
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