Капелло объявил о завершении тренерской карьеры

Капелло завершил тренерскую карьеру

Бывший наставник сборной России по футболу, итальянский тренер Фабио Капелло объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщает «Чемпионат».

Капелло заявил, что получил много опыта за время работы с клубами и национальными командами разных стран. Он подчеркнул, что работа в китайском «Цзянсу Сунин» — его последний футбольный опыт, и теперь он «на пенсии».

По словам Капелло, теперь он получает удовольствие от работы комментатора.

Капелло тренировал клубы «Милан», « Реал Мадрид», «Ювентус» и «Рому». Он стал вторым иностранным тренером в истории сборной Англии по футболу. В тренерской клубной работе за 16 сезонов выиграл титул чемпиона страны семь раз.

В июле 2012 года Капелло стал главным тренером российской национальной команды. В июне 2015-го сборная РФ уступила Австрии со счетом 0:1, после чего участие в Евро-2016 оказалось под вопросом. В июле стало известно о прекращении работы Капелло со сборной по соглашению сторон. За досрочное расторжение контракта он получил от Российского футбольного союза рекордную компенсацию в 930 миллионов рублей.

11 июня 2017 года Капелло был назначен главным тренером «Цзянсу Сунин». В марте этого года тренер решил покинуть клуб на фоне разногласий с менеджерами.