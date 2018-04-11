В Аргентине открыли «Дом болельщика»

«Дом болельщика» чемпионата мира по футболу открылся в Буэнос-Айресе

"Дом болельщика" чемпионата мира по футболу начал работу во вторник в Буэнос-Айресе. Площадка разместилась в стенах Российского центра науки и культуры (РЦНК).

"Пусть это будет отправной точкой на пути к мечте всех аргентинцев", — сказал на открытии "Дома болельщика" глава Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапия.

В беседе с ТАСС посол РФ в Аргентине Виктор Коронелли отметил, что открытие "Дома болельщика" в Буэнос-Айресе можно считать "знаковым событием". "Аргентина — одна из самых футбольных стран мира, для аргентинцев футбол — это не просто увлечение, это неотъемлемая часть жизни, поэтому такое внимание к этому событию, поэтому сегодня пришло столько прессы, столько гостей", — сказал он.

По словам дипломата, ежедневно в посольство поступает большое количество вопросов, касающихся ЧМ. "Согласно данным, которыми мы располагаем, уже порядка 15 тыс. аргентинцев купили билеты на матчи чемпионата мира по футболу, прежде всего на матчи с участием своей сборной, но и на другие тоже, — сказал он. — Еще несколько тысяч собираются просто приехать в Россию, без билетов, чтобы смотреть матчи на больших экранах, смотреть в спортбарах".

Картины, трансляции и русский язык

В первый день работы "Дома болельщика" также открылась выставка аргентинских художников, посвященная футболу и предстоящему чемпионату. Как рассказала ТАСС художница и одна из организаторов экспозиции Флоренсия Торрес Барте, все картины были подготовлены специально для совместного с РЦНК проекта. Работа над ними заняла около двух месяцев. "Мы хотели отразить разные проявления любви к футболу: как дети начинают играть, как болельщики ходят на стадион, как семьи вместе смотрят матчи", — сказала Торрес Барте.

В "Доме болельщика" можно узнать о порядке оформления паспорта болельщика (Fan ID) и найти ответы на другие вопросы, касающиеся поездки в Россию. Кроме того, все желающие могут сфотографироваться с талисманом турнира — волком Забивакой и увидеть формы сборных Аргентины и СССР разных лет. Здесь же во время чемпионата будут транслироваться матчи с участием команд двух стран.

"У нас уже стартовал и вовсю набирает обороты специальный интенсивный курс русского языка для желающих поехать на чемпионат. У нас уже четвертый набор группы, а люди все идут и идут", — сказала ТАСС представитель РЦНК Ольга Муратова.

По ее словам, слушатели курса смогут не только освоить базовый уровень русского языка, но и получить практическую информацию, которая может понадобиться им в поездке.

Надежды на победу

Среди гостей мероприятия также был аргентинский депутат Гастон Рома из проправительственного альянса "Давайте изменим", возглавляющий работающую в нижней палате парламента группу дружбы с РФ.

"Я надеюсь, что Аргентина станет страной, из которой приедет больше всего болельщиков. Это позволит многим аргентинцам познакомиться с Россией, ее культурой, национальной самобытностью, увидеть, что представляет собой страна сегодня", — сказал он в беседе с ТАСС.

По его мнению, поездка аргентинских болельщиков в Россию также поможет "избавиться от идеологических барьеров", которые сказываются на восприятии его соотечественниками России.

"Они увидят другую страну: современную, динамичную", — подчеркнул он.

"Кроме того, хотя я очень хорошо отношусь к России, я надеюсь, что смогу отпраздновать в России победу Аргентины", — добавил Рома.

Он также выразил уверенность, что Россия успешно проведет чемпионат. "У меня была возможность увидеть несколько стадионов, и я был очень впечатлен. Они очень современные, с продуманной системой безопасности, инфраструктурой", — сказал депутат. "Я думаю, это будет спокойный, безопасный чемпионат", — добавил он.