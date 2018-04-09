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Муса не пожал руку Гончаренко после замены
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Муса не пожал руку Гончаренко после замены 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий ЦСКА Ахмед Муса не пожал руку главному тренеру армейцев Виктору Гончаренко после замены на 57-й минуте матча 25-го тура РФПЛ против "Динамо". Белорусский специалист сам подошел к нигерийцу и что-то эмоционально высказал ему.
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