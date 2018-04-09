Гончаренко прокомментировал поражение

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча с московским "Динамо" (1:2).
"Если говорить о забитых голах, это всегда справедливо. Если ты не забиваешь, а тебе забивают, то счет соответствует тому, что было. Много ошибок. И с нашей тренерской стороны — по схеме, по выбору как играть, по заменам тоже. Нас можно понять, ведь какую-то ротацию мы должны проводить, сохраняя боеспособность состава. В первом тайме "Динамо" было побыстрее. У нас не было энергии. Во втором тайме путем замен и из-за желания не проиграть мы стали лучше играть" — приводят слова Гончаренко российские СМИ.