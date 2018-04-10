44-летний экс-игрок «Спартака» возобновил карьеру

По информации издания "Киевщина футбольная", 44-летний украинец будет играть за клуб "Десна" из Киевской области.

Ранее Цихмейструк работал на украинском телеканале "2+2" экспертом. Кроме того, он знаменит по выступлениям за донецкий "Металлург", луганскую "Зарю" и полтавскую "Ворсклу", а также болгарский клуб "Левски". В активе Цихмейструка семь матчей за сборную Украины по футболу.

Одноклубником полузащитника станет бывший форвард донецкого "Шахтера" и национальной команды Украины Андрей Воробей

Цихмейструк выступал за московский "Спартак" в период с 2001 по 2002 год и однажды стал в составе красно-белых чемпионом.