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44-летний экс-игрок «Спартака» возобновил карьеру
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44-летний экс-игрок «Спартака» возобновил карьеру 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший полузащитник московского "Спартака" Эдуард Цихмейструк принял решение возобновить карьеру футболиста, передает "Советский спорт".
По информации издания "Киевщина футбольная", 44-летний украинец будет играть за клуб "Десна" из Киевской области.
Ранее Цихмейструк работал на украинском телеканале "2+2" экспертом. Кроме того, он знаменит по выступлениям за донецкий "Металлург", луганскую "Зарю" и полтавскую "Ворсклу", а также болгарский клуб "Левски". В активе Цихмейструка семь матчей за сборную Украины по футболу.
Одноклубником полузащитника станет бывший форвард донецкого "Шахтера" и национальной команды Украины Андрей Воробей.
Цихмейструк выступал за московский "Спартак" в период с 2001 по 2002 год и однажды стал в составе красно-белых чемпионом.
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