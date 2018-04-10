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Бабаев рассказал о готовности стадиона ЦСКА
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Бабаев уверен, что стадион ЦСКА примет матч за Суперкубок УЕФА после 2020 года 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Стадион футбольного клуба ЦСКА "ВЭБ-Арена" может принять матч за Суперкубок Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после 2020 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.
"Мы не отказываемся от планов провести матч за Суперкубок, просто нам дали пока понять, что в последнее время в России большое количество турниров — Кубок конфедераций, чемпионат мира. У УЕФА политика такова, что они стараются использовать для турниров как можно больше стран, поэтому ожидать, что это случится в 2019-м или 2020-м, проблематично. Но то, что это рано или поздно произойдет, я почти уверен. Для этого нужно подавать преждевременную заявку, мы об этом разговаривали с представителями УЕФА, которые нам посоветовали подождать, пока пройдет чемпионат мира, после чего обращаться", — сказал Бабаев.
Стадион ЦСКА, получивший название "ВЭБ-Арена" 28 февраля прошлого года, располагается на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ), его строительство велось с 2007 года. Арена, вмещающая 30 тыс. зрителей, открылась 10 сентября 2016 года матчем чемпионата России между ЦСКА и грозненским "Тереком" (3:0). "Внешэкономбанк" инвестировал в строительство стадиона $240 млн, предоставив ЦСКА кредит (изначально планировалось, что эта сумма составит $280 млн). Общая стоимость проекта составила $350 млн  Ранее в России проходили финальные матчи Кубка УЕФА (1999 год) и Лиги чемпионов (2008), обе встречи состоялись в Москве на стадионе "Лужники".
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