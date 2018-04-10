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«Рубин» не собирается подписывать контракт с Бухаровым
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«Рубин» не собирается подписывать контракт с Бухаровым 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: РИА Новости
"Рубин" опроверг информацию о том, что клуб собирается подписать контракт со нападающим Александром Бухаровым. Отмечается, что форвард просто провел тренировку в составе клуба.
— Александр Бухаров сегодня провел первую тренировку после травмы, — цитирует "Р-Спорт" пресс-службу казанцев. — Клуб пошел игроку навстречу и разрешил тренироваться вместе с командой и набирать форму. О подписании контракта речь не идет.
Напомним, 33-летний что Бухаров после ухода из "Ростова" в феврале стал свободным агентом. Он дважды становился чемпионом России в составе "Рубина". А последнее время футболист жил и тренировался в Казани.
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