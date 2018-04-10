«Рубин» не собирается подписывать контракт с Бухаровым

"Рубин" опроверг информацию о том, что клуб собирается подписать контракт со нападающим Александром Бухаровым . Отмечается, что форвард просто провел тренировку в составе клуба.

— Александр Бухаров сегодня провел первую тренировку после травмы, — цитирует "Р-Спорт" пресс-службу казанцев. — Клуб пошел игроку навстречу и разрешил тренироваться вместе с командой и набирать форму. О подписании контракта речь не идет.

Напомним, 33-летний что Бухаров после ухода из "Ростова" в феврале стал свободным агентом. Он дважды становился чемпионом России в составе "Рубина". А последнее время футболист жил и тренировался в Казани.