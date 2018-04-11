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Фёдоров назначен гендиректором ФК «Динамо»
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Новым гендиректором футбольного «Динамо» назначен Федоров 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший генеральный директор хоккейного "Динамо" Сергей Федоров назначен на аналогичную должность в футбольной команде. Об этом сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо", помимо Федорова на пост гендиректора претендовал управляющий финансово-имущественным блоком ВФСО "Динамо" Игорь Клочко.
Отмечается, что Алексей Смертин сохранил пост исполнительного директора клуба, состав совета директоров "Динамо" не изменился.
Ранее сообщалось, что новым гендиректором хоккейного "Динамо" стал Валерий Шанцев.
Предыдущий гендиректор "Динамо" Евгений Муравьев покинул свой пост 14 апреля.
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