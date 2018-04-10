«Амкару» разрешили матчи на стадионе «Звезда»

Руководитель департамента профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Куликов сообщил, что пермский «Амкар» получил разрешение на проведение матчей на стадионе «Звезда».
«Теперь «Амкар» может проводить матчи в Перми. Комиссия убедилась, что необходимые работы выполнены», — приводит слова Куликова «Спорт-экспресс».
Он отметил, что клубу всё ещё рекомендовано провести замену газона на стадионе.
Ранее сообщалось, что РФС обязал «Динамо» выплатить Погребняку компенсацию за расторжение контракта.