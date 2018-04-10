«Амкару» разрешили матчи на стадионе «Звезда»

РФС разрешил «Амкару» проводить матчи на стадионе «Звезда»

«Теперь «Амкар» может проводить матчи в Перми. Комиссия убедилась, что необходимые работы выполнены», — приводит слова Куликова «Спорт-экспресс».

Он отметил, что клубу всё ещё рекомендовано провести замену газона на стадионе.

Ранее сообщалось, что РФС обязал «Динамо» выплатить Погребняку компенсацию за расторжение контракта.