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«Амкару» разрешили матчи на стадионе «Звезда»
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РФС разрешил «Амкару» проводить матчи на стадионе «Звезда» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Руководитель департамента профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Куликов сообщил, что пермский «Амкар» получил разрешение на проведение матчей на стадионе «Звезда».
«Теперь «Амкар» может проводить матчи в Перми. Комиссия убедилась, что необходимые работы выполнены», — приводит слова Куликова «Спорт-экспресс».
Он отметил, что клубу всё ещё рекомендовано провести замену газона на стадионе.
Ранее сообщалось, что РФС обязал «Динамо» выплатить Погребняку компенсацию за расторжение контракта.
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