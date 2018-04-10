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В РФПЛ прокомментировали фиксацию курса рубля
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В РФПЛ прокомментировали возможную фиксацию курса рубля в контрактах футболистов 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: ТАСС
Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин, заявил о том, что большинство контрактов с игроками у клубов лиги заключены в рублях, а также рассказал об отсутствии обращений со стороны клубов по установлению порога по выплатам в валюте. Слова специалиста приводит Sport24.
«Планируется ли установление какого-то порога по выплатам в валюте? Пока никаких обращений со стороны клубов не было. Это связано с тем, что многие клубы перешли на рублевые расчеты. С точки зрения коммерции, то все контракты подписаны в рублях, за исключением международных. Пока никаких обращений в лигу со стороны клубов не было.
Какой процент футболистов РФПЛ перешли на рублевые контракты с 2015 года? Думаю, 70% игроков точно имеют контракты в рублях с клубами», — заявил Прядкин.
Ранее президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал падение стоимости рубля по отношению к доллару.
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