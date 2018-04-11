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Эксперты назвали причины «римского чуда»
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Эксперты назвали причины «римского чуда» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
«Чемпионат» рассказал, почему футбольный клуб «Рома» является лучшим и что случилось в Лиге чемпионов сезона 2017-2018 годов.
Так, вчерашняя «Рома» запомнится решением своего главного тренера Эусебио Ди Франческо: итальянец, ни разу в сезоне не менявший схему игры, изменил ее накануне, при этом одновременно сохранив линию авторского футбола и подстроившись под соперника — «Барселону».
«Рома», победившая главного фаворита Лиги чемпионов, опровергла «главный закон» турнира — кубки выигрывают прагматики, то есть те, кто грамотно распределяет силы на двухматчевое противостояние, чаще обороняясь, а «раскрываясь» лишь по необходимости. Вчера «Рома» атаковала очень много.
Наконец, «Рома» — олицетворение «старой доброй» Лиги чемпионов, когда клубы не были столь богаты и любой из них мог «вспыхнуть» в любой момент, победив фаворита.
10 апреля «Рома», проигравшая «Барселоне» первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 1:4, выиграла второй 3:0, и вышла в полуфинал благодаря правилу гостевого гола.
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