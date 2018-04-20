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«Слили в унитаз»: Григоряна возмутила его отставка
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«Слили в унитаз»: Григоряна возмутила его отставка 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Отправленный в отставку с поста главного тренера ФК «Луч-Энергия» Александр Григорян заявил, что ему непонятно, зачем его «вообще приглашали» в команду. Об этом сообщает «Чемпионат».
«Сейчас получается, что меня слили, как будто в унитаз. <…> Я возмущён этим беспределом. Мне нечего сказать, есть желание орать и материться от несправедливости», — сказал Григорян.
По словам наставника, высшей точкой конфликта с болельщиками клуба стал брошенный в него петух. Григорян отметил, что еще до начала чемпионата хотел встретиться с фанатами, но они отказались. По его мнению, «у них изначально была позиция — гнобить и всё».
Об отставке Григоряна стало известно 20 апреля. Член правления «Луча-Энергии» Дмитрий Друян пояснил, что в клубе «ожидали других результатов» от работы главного тренера. Он напомнил, что за время работы Григоряна у клуба было четыре поражения, две ничьи и только две победы.
Временно исполняющим обязанности наставника команды стал старший тренер Александр Алфёров.
Григорян во второй раз возглавил команду в декабре 2017 года. До этого наставник работал с клубом в 2013-2014 годах.
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