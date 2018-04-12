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Монтелла заявил о гордости быть тренером «Севильи»
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Монтелла заявил о гордости быть тренером «Севильи» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Официальный сайт «Севильи»
Главный тренер "Севильи" Винченцо Монтелла прокомментировал ничью в матче четвертьфинала Лиги чемпионов с "Баварией". Об этом сообщает "Советский спорт".
"Я слышал, как болельщики пели весь матч. Горжусь быть тренером этой команды. "Севилья" уходит с высоко поднятой головой", — заявил тренер.
Монтелла также отметил, что команда провела достойную игру против сильного соперника.
"Мы очень старались. Мы провели хорошую игру. Я очень рад тем, как мы выложились на поле — особенно против такой команды. Мы вылетели, но можем гордиться собой", — добавил он.
Ранее сообщалось, что немецкий клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
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