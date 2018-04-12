Монтелла заявил о гордости быть тренером «Севильи»

Главный тренер "Севильи" Винченцо Монтелла прокомментировал ничью в матче четвертьфинала Лиги чемпионов с "Баварией". Об этом сообщает "Советский спорт".

"Я слышал, как болельщики пели весь матч. Горжусь быть тренером этой команды. "Севилья" уходит с высоко поднятой головой", — заявил тренер.

Монтелла также отметил, что команда провела достойную игру против сильного соперника.

"Мы очень старались. Мы провели хорошую игру. Я очень рад тем, как мы выложились на поле — особенно против такой команды. Мы вылетели, но можем гордиться собой", — добавил он.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов.