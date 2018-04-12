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В Чемпионате мира по футболу 2018 примут участие волонтеры-медики
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В Чемпионате мира по футболу 2018 примут участие волонтеры-медики 

Overtime.life 12 апреля 2018
Фото: Overtime.life
На матчах Чемпионата мира по футболу 2018 в Екатеринбурге будут работать 50 волонтеров-медиков, это студенты старших курсов Свердловского областного медицинского колледжа и Уральского государственного медицинского университета. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС координатор Свердловского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Чигвинцев.
Активисты окажут первую помощь приезжим болельщикам мундиаля. Медиков можно найти в фан-зоне и медицинских организациях города.
«Определены точки оказания помощи приезжим болельщикам — четыре медицинских организации. На сегодняшний день мы набрали и разбили по сменам порядка 40-50 волонтеров-медиков, но у нас будет резерв — думаю, такие волонтеры выйдут еще и в фан-зону», — рассказал Чигвинцев.
Также он отметил, что среди требований, которые предъявлялись к кандидатам — знание английского языка на уровне не ниже среднего.
В Екатеринбурге вызвались 50 активистов старших курсов медколледжа и медуниверситета
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