В матче 26-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» одержал победу над «Анжи». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Зенит», сообщает «Чемпионат».
Победу хозяевам встречи принес аргентинский нападающий Себастьян Дриусси. На 36-й минуте Леандро Паредес с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, Александр Ерохин головой сбросил мяч на дальнюю штангу, затем Дриусси направил его в ворота противника.
«Зенит» (45 очков) занял третье место в турнирной таблице российского чемпионата. «Анжи» (24) на 14-ом.