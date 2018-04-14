Ещё
«Зенит» одержал победу над «Анжи»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Зенит» одержал победу над «Анжи» 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В матче 26-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» одержал победу над «Анжи». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Зенит», сообщает «Чемпионат».
Победу хозяевам встречи принес аргентинский нападающий Себастьян Дриусси. На 36-й минуте Леандро Паредес с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, Александр Ерохин головой сбросил мяч на дальнюю штангу, затем Дриусси направил его в ворота противника.
«Зенит» (45 очков) занял третье место в турнирной таблице российского чемпионата. «Анжи» (24) на 14-ом.
 Ещё 32 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аршавин не приедет на ЧМ в Россию59
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»1
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым15
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»2
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение