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В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»
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В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита» 

Рамблер 1 час назад
Фото: EPA
В пресс-службе «Газпрома» прокомментировали информацию о возможном уходе Алексея Миллера из компании и будущем футбольного клуба «Зенит», сообщает «Чемпионат.com».
«Подобная «информация» появляется регулярно с момента назначения Алексея Миллера на должность председателя правления ПАО «Газпром» в 2001 году, то есть уже почти 18 лет. Как это отразилось на футбольном клубе «Зенит», вы можете сделать выводы сами», — сказали в пресс-службе «Зенита».
Ранее ряд СМИ со ссылкой на Telegram-канал «Ненобель» распространил информацию, что Миллер якобы написал заявление об уходе с должности председателя правления «Газпрома». Уход Миллера, пишут СМИ, может существенно повлиять на будущее «Зенита», который «Газпром» спонсирует.
Комментарии  Ещё 2 источника 
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