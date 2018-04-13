В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»

«Подобная «информация» появляется регулярно с момента назначения Алексея Миллера на должность председателя правления ПАО «Газпром» в 2001 году, то есть уже почти 18 лет. Как это отразилось на футбольном клубе «Зенит», вы можете сделать выводы сами», — сказали в пресс-службе «Зенита».

Ранее ряд СМИ со ссылкой на Telegram-канал «Ненобель» распространил информацию, что Миллер якобы написал заявление об уходе с должности председателя правления «Газпрома». Уход Миллера, пишут СМИ, может существенно повлиять на будущее «Зенита», который «Газпром» спонсирует.