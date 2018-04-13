«Бавария» назвала имя нового главного тренера 

«Бавария» на своем официальном сайте сообщила о том, что со следующего сезона команду возглавит Нико Ковач.
К исполнению своих обязанностей нынешний рулевой франкфуртского «Айнтрахта» приступит 1 июля.
Между сторонами достигнута договоренность о подписании трехлетнего контракта.
По данным СМИ, в контракте Ковача с «Айнтрахтом» была прописана сумма отступных в 2,2 миллиона евро, которые «Бавария» согласилась заплатить.
Ассистентом Ковача в мюнхенском клубе будет его брат Роберт Ковач.
Нынешний главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес покинет свой пост по окончании сезона.