«Бавария» назвала имя нового главного тренера

«Бавария» на своем официальном сайте сообщила о том, что со следующего сезона команду возглавит Нико Ковач

К исполнению своих обязанностей нынешний рулевой франкфуртского «Айнтрахта» приступит 1 июля.

Между сторонами достигнута договоренность о подписании трехлетнего контракта.

По данным СМИ, в контракте Ковача с «Айнтрахтом» была прописана сумма отступных в 2,2 миллиона евро, которые «Бавария» согласилась заплатить.

Ассистентом Ковача в мюнхенском клубе будет его брат Роберт Ковач

Нынешний главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес покинет свой пост по окончании сезона.