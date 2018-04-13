Ещё
«Бавария» назвала имя нового главного тренера
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Бавария» назвала имя нового главного тренера 

LiveSport.Ru 8 часов назад
Фото: fcbayern.com
«Бавария» на своем официальном сайте сообщила о том, что со следующего сезона команду возглавит Нико Ковач.
К исполнению своих обязанностей нынешний рулевой франкфуртского «Айнтрахта» приступит 1 июля.
Между сторонами достигнута договоренность о подписании трехлетнего контракта.
По данным СМИ, в контракте Ковача с «Айнтрахтом» была прописана сумма отступных в 2,2 миллиона евро, которые «Бавария» согласилась заплатить.
Ассистентом Ковача в мюнхенском клубе будет его брат Роберт Ковач.
Нынешний главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес покинет свой пост по окончании сезона.
LiveSport.Ru: последние новости
«Барселона» — «Валенсия». Прогноз и ставки на матч 32 тура чемпионата Испании по футболу 14 апреля Рамос избежит санкций со стороны УЕФА Прогнозы и ставки на футбол 12 апреля
 Ещё 37 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото102
Фуркад пожелал россиянину лишения золота Олимпиады2
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»
«Ахмат» минимально переиграл «Тосно»
Фанат ЦСКА ударил ножом болеющего за «Спартак» сына
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение