Очередное Чемпионство ИНТЕР РАО ЕЭС

7-8 апреля в СК « Аквариум» прошел IV Чемпионат России по мини-футболу среди корпоративных команд.

Чемпионат России состоялся при поддержке компания ГОСЛОТО, которая выступила Партнером события.

За титул боролись 9 команд, которые на первом этапе были разбиты на три группы. Далее команды с наилучшими показателями продолжили борьбу за медали в Золотом финале плей-офф. Одновременно разыгрывалась и аналогичный Серебряный финал.

Золотой финал IV Чемпионата России среди Корпораций: 1 место — 1 место — Интер РАО ЕЭС 2 место — НОВАцентр 3 место — Спецсвязь

предоставлено организаторами

Из рук почетных гостей участники Всероссийского финала получили Кубки, медали и грамоты. Также была проведена церемония награждения лучших игроков соревнований.

Лучший нападающий: Дмитрий Белобородов (Промсвязьбанк)

Самый ценный игрок: Эмиль Укалаев (Интер РАО ЕЭ") Лучший тренер: Эмиль Укалаев (Интер РАО ЕЭ") Федор Воронин ("Интер РАО ЕЭС)

Начинаем отсчет до Кубка России среди корпораций, который состоится уже этой осенью!

Чемпионат прошел на высоком уровне

Директор ГК «Корпоративная Лига» Ильдар Хайруллин дал оценку завершившемуся 8 апреля IV Чемпионату России:

"Во-первых, я хочу поздравить победителя и призеров IV Чемпионата страны, а также поблагодарить участников за хороший турнир. Приятно видеть новичков: крымский «НОВАцентр», аэропорт «Внуково» и МЦСТ, все они составили достойную конкуренцию более опытным соперникам. Чемпионат прошел на высоком уровне, особую атмосферу создала группа поддержки из Симферополя, и я был бы рад, если бы и другие участники как можно чаще и больше агитировали своих болельщиков. Это большое украшение для нашего мероприятия.

Хочу поблагодарить Ассоциацию мини-футбола России за наше сотрудничество. Мы работаем совместно на протяжении 4-х лет, участники высоко оценивают наш труд. Уровень любительского и корпоративного мини-футбола по всей стране растет, и сегодня вместе с АМФР мы прорабатываем планы по расширению партнерства — есть большие проекты на будущее. Уверен, они будут реализованы".

Впечатления сугубо положительные

Андрей Набоков, игрок команды «Интер РАО ЕЭС», которая 8 апреля завоевала второй титул чемпиона страны среди корпораций, рассказал о напряженном противостоянии в финале и оценил общий уровень соревнований.

— Андрей, «Интер РАО» второй раз подряд выигрывает чемпионат страны, осенью прошлого года вам также во второй раз подряд покорился кубок. Вы во всех этих турнирах принимали участие?

— В прошлом чемпионате меня не было, а так — да, постоянный участник.

— Насколько тяжело далась очередная победа?

— Тяжело, вы видели, какая была борьба в решающем матче. Команда «НОВАцентр» новички, но показали себя очень достойно, молодцы. Видно, что они готовились к соревнованиям. Действительно было очень непросто, оттого двойная радость.

— А в общем уровень как оцените с учетом трех новых команд?

— Плюс-минус уровень выравнивается. Если вспоминать первые розыгрыша — да, тогда много где ощущалась разница между командами. Сейчас все по-другому. Играть становится намного интереснее. А общие впечатления от таких мероприятий всегда сугубо положительные. Это общение, новые полезные знакомства, удовольствие от футбола. Всегда приятно участвовать.