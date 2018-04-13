«Головин — интересный футболист, он снова был превосходен»

Московский ЦСКА не сумел отыграть на своем поле фору в три мяча у лондонского «Арсенала» в четвертьфинале Лиги Европы и вылетел из турнира. Тем не менее игра армейцев, ведших по ходу встречи со счетом 2:0, впечатлила не только их болельщиков, но и соперников, включая главного тренера англичан Арсена Венгера

ЦСКА (Россия) — «Арсенал» (Англия) — 2:2 (первый матч — 1:4)

Перед ЦСКА в Москве изначально стояла трудная задача: чтобы пройти в полуфинал Лиги Европы, нужно было отыгрывать у лондонского «Арсенала» гандикап в три мяча. Поскольку там армейцы уступили со счетом 1:4, их устраивала победа 3:0 в домашнем матче, а при зеркальном повторении английского результата, командам предстояло бы дополнительное время.

В возможный успех ЦСКА мало кто верил, даже несмотря на итальянские камбэки, случившиеся в Лиге чемпионов в матчах «Ромы» с «Барселоной» (удачный) и «Ювентуса» с «Реалом» (скандально неудачный).

Однако команда Виктора Гончаренко едва не подарила чудо и в Лиге Европы, сумев повести в начале второго тайма в два мяча.

Удержать перевес и развить его до нужного крупного хозяевам не удалось. Шанс на это был, когда из-за штрафной по воротам Петера Чеха зарядил Сергей Игнашевич , но мяч разминулся на считанные сантиметры с дальней штангой.

А затем Гончаренко убрал с поля неожиданно появившегося в старте и прекрасно сыгравшего юного хорвата Кристиана Бистровича, но вышедший вместо него опытный Бибрас Натхо не справился со своей работой.

Израильтянин не добавил полузащите основательности, постоянно ошибался в передачах и к тому же двигался гораздо хуже замененного им хорвата. В итоге «Арсенал» смог сообразить сначала одну голевую атаку, а под конец матча создал и вторую — и Данни Уэлбек, и Аарон Рэмзи реализовали выходы один на один после передач Мохамеда Эль-Ненни.

«У нас просто не хватило сил. На 75 минут хватило, потом просто вышел пар. Замена Бистровича? После его замены уровень игры упал, ну и в целом после замен падала скорость игры, к сожалению, — сказал сразу после матча в эфире «Матч ТВ» Гончаренко.

— Тем не менее это не критика, мы не заслуживаем критики. Все футболисты на протяжении этого еврокубкового сезона заслуживают самых добрых слов.

Я не думаю, что замена Дзагоева сильно сказалась. Мне казалось, что Витиньо поначалу усилил, а потом пропало то движение, которое у него было в начале. Может быть, с Дзагоевым мы бы сыграли лучше, но это не факт.

75 минут мы были великолепны, контролировали игру, заслуженно выигрывали, но на последние 15 минут нас не хватило».

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер на послематчевой пресс-конференции хвалил армей цев и отдельно их лидера Александра Головина, вопросами про которого французского специалиста продолжают забрасывать.

«Сегодня нам было трудно вернуться в игру, однако мы это сделали. В еврокубках сейчас все команды близки по уровню. После матча поздравил Виктора Гончаренко с достаточно хорошей игрой, мы не ожидали такого быстрого темпа, и я пожелал ему удачи, — сказал Венгер.

— Головин — очень интересный футболист, и сегодня он снова продемонстрировал превосходную игру. Однако на данный момент мы не находимся в поиске игроков. Тем более в ЦСКА все игроки хорошие, не только Головин».

«Мы в принципе предполагали, что надо много навесов делать, чтобы забить. Так получалось, что мы атаковали много. К сожалению, забили не так много для прохода дальше, — сказал сразу после окончания матча в прямом эфире один из его героев Кирилл Набабкин. — Не хватило того, что мы пропустили и не забили. Это самое главное. Ничего, сделаем выводы. Все равно полезная игра».

Вышедший по ходу первого тайма вместо получившего травму Алана Дзагоева бразилец Витиньо в разговоре с корреспондентом «Спорт-Экспресса» отметил свою команду.

«Мы играли лучше, больше владели мячом. К сожалению, не хватило удачи. Если бы забили третий гол, были бы хорошие шансы пройти «Арсенал». Но нас можно поздравить, матч получился хорошим.

Мы показали, что ЦСКА — мощная команда, что у нас есть характер и что можем противостоять одной из сильнейших английских команд. Мы вышли на поле с мыслью обыграть «Арсенал» с нужным счетом».

Автор первого гола в матче, а заодно и самый молодой футболист за последние девять лет, сумевший забить «Арсеналу» в еврокубках, Федор Чалов рассказал, что армейцев вдохновили подвиги «Ромы» и «Ювентуса».

«Два дня подряд смотрели футбол и тоже думали, что так можем. Даже пропустив первый гол, мы бились и хотели забить еще. Но сил не было, и мы пропустили еще несколько контратак», — сказал Чалов Sport24.

Автор голов в ворота ЦСКА в обоих матчах валлиец Аарон Рэмзи после игры также признал заслуги армейского клуба.

«Эта игра была тяжелее, чем первая. ЦСКА удивил такой хорошей игрой, но у них есть хорошие игроки, которые сделали ее таковой, — сказал Рэмзи. — Когда счет стал 2:0, я понял, что нам нужно проявить характер, чтобы перевернуть игру. Думаю, мы сделали это. Головин — хороший игрок, но мы сфокусированы на тех, кто есть у нас в команде».

Не забивший на этот раз, но внесший своим дублем в лондонском матче вклад в общий успех Александр Ляказетт заявил, что «канонирам» необходимо выиграть Лигу Европы ради своего тренера.

«Это был сложный матч против хорошего соперника. ЦСКА был силен, но мы победили по итогам двух матчей, — цитирует французского нападающего «Р-Спорт».

— Теперь наша главная цель — выиграть Лигу Европы. В том числе ради того, чтобы сохранить работу Венгеру».