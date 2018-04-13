Мутко оценил результаты российских клубов

Мутко: результаты российских футбольных клубов в евросезоне-2017/18 внушают оптимизм

Результаты российских футбольных клубов в еврокубках в нынешнем сезоне позволяют с надеждой смотреть в будущее. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко

По итогам выступлений своих клубов в евросезоне Россия показала лучший результат в истории в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций , набрав 12,600 балла, и четвертый в текущем сезоне после команд Испании, Англии и Италии. Это позволило России сохранить за собой шестое место в таблице коэффициентов на сезон-2019/2020 и квоту в шесть команд, из которых три выступят в Лиге чемпионов. Четыре российских клуба сумели пробиться в плей-офф, чего не случалось с сезона-2010/2011.

"Я тоже считаю, что российские клубы выступили успешно — результат неплохой, но мы могли выступить намного лучше. Мы в этом году стали четвертыми по итогам еврокубков, и войти в эту четверку — достойный результат, что позволяет с надеждой смотреть в будущее, — сказал Мутко. — Мы можем играть лучше, а для этого нужен опыт. Не хватает уровня и мастерства игроков, конкурировать с такими командами ребятам сложно".

Последними завершили евросезон футболисты ЦСКА, проиграв по сумме двух встреч в 1/4 финала Лиги Европы лондонскому "Арсеналу" — 1:4 в гостях и 2:2 дома.