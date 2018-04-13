Приложение bwin iOS доступно в App Store

Компания bwin Россия объявила о запуске полнофункционального приложения для устройств на базе операционной системы iOS. Оно уже доступно в App Store.

bwin официально начал работу в России 27 ноября, став первым в истории международным букмекером. Спустя месяц было официально объявлено о запуске мобильного приложения для устройств на базе Android . Теперь в App Store всем клиентам доступно официальное приложение для iOS, его можно загрузить по ссылке

«Тестирование приложения для iOS завершено, его можно загрузить из App Store. Оно отличается еще более высокой скоростью работы в сравнении с мобильной версией сайта, поэтому рекомендуем всем клиентам использовать его», — прокомментировал релиз Дмитрий Сергеев, генеральный директор bwin Россия.

В приложении весь базовый функционал сайта адаптирован для использования с мобильного устройства. Клиенту доступны личный кабинет и регистрация в bwin, реализованы функции внесения депозита и вывода средств.

bwin официально начал прием интерактивных ставок в ноябре 2017 года. Бренд в РФ управляется ООО «ДИДЖИТАЛ БЕТТИНГ» — компанией, ведущей свою деятельность на основании лицензии ФНС №31. Все транзакции клиентов обрабатываются инструментами ЦУПИС, совместно с которым реализованы все ключевые способы внесения и вывода средств, а также необходимые протоколы для идентификации клиентов.