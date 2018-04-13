Приложение bwin iOS доступно в App Store 

Компания bwin Россия объявила о запуске полнофункционального приложения для устройств на базе операционной системы iOS. Оно уже доступно в App Store.
bwin официально начал работу в России 27 ноября, став первым в истории международным букмекером. Спустя месяц было официально объявлено о запуске мобильного приложения для устройств на базе Android. Теперь в App Store всем клиентам доступно официальное приложение для iOS, его можно загрузить по ссылке .
«Тестирование приложения для iOS завершено, его можно загрузить из App Store. Оно отличается еще более высокой скоростью работы в сравнении с мобильной версией сайта, поэтому рекомендуем всем клиентам использовать его», — прокомментировал релиз Дмитрий Сергеев, генеральный директор bwin Россия.
В приложении весь базовый функционал сайта адаптирован для использования с мобильного устройства. Клиенту доступны личный кабинет и регистрация в bwin, реализованы функции внесения депозита и вывода средств.
bwin официально начал прием интерактивных ставок в ноябре 2017 года. Бренд в РФ управляется ООО «ДИДЖИТАЛ БЕТТИНГ» — компанией, ведущей свою деятельность на основании лицензии ФНС №31. Все транзакции клиентов обрабатываются инструментами ЦУПИС, совместно с которым реализованы все ключевые способы внесения и вывода средств, а также необходимые протоколы для идентификации клиентов.
Мобильное приложение для iOS можно скачать в App Store по ссылке.